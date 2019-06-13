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Коноплянка потрапив до символічної збірної тижня FIFA 19

Київ • УНН

 • 10384 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Вінгер збірної України і гельзенкірхенського "Шальке" Євген Коноплянка увійшов в команду тижня FIFA Ultimate Team, повідомляє УНН з посиланням на EA Sport.

Коноплянка потрапив до символічної збірної тижня FIFA 19

До числа кращих виконавців футбольного тижня потрапив Коноплянка, який відзначився дублем у розгромному поєдинку відбору на Євро-2020 із Сербією (5:0).

Крім Коноплянки, в команду тижні також потрапив екс-гравець донецького "Шахтаря" Ілсіньо, який нині виступає за "Філадельфію" з МЛС.

Відзначимо, що компанію Коноплянці також склали такі зірки світового футболу, як Перішич, Габріель Жезус, Серхіо Рамос, Марко Арнаутовіч та інші.

Як повідомлялося раніше, Коноплянка оцінив виступи молодіжної збірної України на ЧС-2019.

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