Коноплянка попал в символическую сборную недели FIFA 19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Вингер сборной Украины и гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка вошел в команду недели FIFA Ultimate Team, сообщает УНН со ссылкой наEA Sport.
К числу лучших исполнителей футбольной недели попал Коноплянка, отметившийся дублем в разгромном поединке отбора на Евро-2020 с Сербией (5: 0).
Кроме Коноплянки, в команду неделе также попал экс-игрок донецкого "Шахтера" Илсиньо, который сейчас выступает за "Филадельфию" с МЛС.
Отметим, что компанию Коноплянке также составили такие звезды мирового футбола, как Перишич, Габриэль Жезус, Серхио Рамос, Арнаутович и другие.
Как сообщалось ранее, Коноплянка оценил выступления молодежной сборной Украины на ЧМ-2019.