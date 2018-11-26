Комітет із нацбезпеки ще не ознайомився з указом про введення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Комітет ВР з питань національної безпеки ще не мав можливості ознайомитись з указом Президента про введення воєнного стану. Про це під час брифінгу повідомив народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
“Деталі мусять бути зафіксовані в указі Президента про введення воєнного стану — наразі ми можемо тільки теоретизувати, у чому можуть бути ці деталі на підставі чинних норм Конституції та закону України про правовий режим воєнного стану. Указу комітет не бачив — очікує”, — повідомив Вінник.
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Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.