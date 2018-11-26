Комитет по нацбезопасности еще не ознакомился с указом о введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности еще не имел возможности ознакомиться с указом Президента о введении военного положения. Об этом во время брифинга сообщил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент УНН.
"Детали должны быть зафиксированы в указе Президента о введении военного положения - пока мы можем только теоретизировать, в чем могут быть эти детали на основании действующих норм Конституции и закона Украины о правовом режиме военного положения. Указа комитет не видел - ожидает", - сообщил Винник.
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Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.