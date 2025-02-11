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КНДР передала росії 200 знарядь далекобійної артилерії, імовірна додаткова допомога - Сеул

Київ • УНН

 • 27975 перегляди

Міноборони Південної Кореї повідомило про масштабну військову допомогу КНДР росії. В обмін Північна Корея може отримати технології для атомних підводних човнів та балістичних ракет.

Північна Корея, за оцінками, відправила до росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, ймовірно, відправить більше військ та зброї на підтримку війни москви проти України, заявило у вівторок міністерство оборони Південної Кореї, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Ця оцінка з'явилася після того, як раніше південнокорейське розвідувальне агентство підрахувало, що КНДР відправила близько 11 000 військовослужбовців для підтримки росії, з яких приблизно 300 було вбито, а близько 2700 отримали поранення.

"(Північна Корея) надала близько 11 000 військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, і існує ймовірність, що (КНДР) надалі постачатиме додаткові війська, зброю та боєприпаси", - заявило міністерство.

Міністерство заявило, що КНДР, як очікується, подвоїть зусилля щодо розробки зброї цього року, останнього року в його п'ятирічному плані з розробки сучасної зброї, як-от атомні підводні човни, супутники-шпигуни та твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети (МБР).

КНДР в обмін на солдат для рф домовилася про виробництво дронів спільної з росією розробки - NHK08.02.25, 12:41 • 36373 перегляди

Як вказано, у повідомленні йдеться про можливість отримання Північної Кореєю технологічної допомоги від росії в обмін на військову підтримку, зокрема згадуються технології для атомних підводних човнів і технологія входу в атмосферу для МБР.

Що стосується відносин КНДР зі Сполученими Штатами, міністерство заявило, що Пхеньян, мабуть, прагне створити сприятливі умови для переговорів із Вашингтоном через демонстрацію жорсткої риторики та провокацій.

КНДР не відреагувала на висловлення президентом США Дональдом Трампом наміру відновити взаємодію з лідером Кім Чен Ином. Натомість КНДР провела ракетні випробування та повідомила про візит Кіма на базу з виробництва ядерних матеріалів, зазначило міністерство.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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