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КНДР передала России 200 орудий дальнобойной артиллерии, возможна дополнительная помощь - Сеул

КНДР передала России 200 орудий дальнобойной артиллерии, возможна дополнительная помощь - Сеул

Киев  •  УНН

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Минобороны Южной Кореи сообщило о масштабной военной помощи КНДР России. В обмен Северная Корея может получить технологии для атомных подводных лодок и баллистических ракет.

Северная Корея, по оценкам, отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, вероятно, отправит больше войск и оружия в поддержку войны москвы против Украины, заявило во вторник министерство обороны Южной Кореи, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Эта оценка появилась после того, как ранее южнокорейское разведывательное агентство подсчитало, что КНДР отправила около 11 000 военнослужащих для поддержки россии, из которых примерно 300 были убиты, а около 2700 получили ранения.

«(Северная Корея) предоставила около 11 000 военнослужащих, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует вероятность, что (КНДР) в дальнейшем будет поставлять дополнительные войска, оружие и боеприпасы», - заявило министерство.

Министерство заявило, что КНДР, как ожидается, удвоит усилия по разработке оружия в этом году, последнего года в его пятилетнем плане по разработке современного оружия, например атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

КНДР в обмен на солдат для рф договорилась о производстве дронов совместной с россией разработки - NHK08.02.25, 12:41 • 35211 просмотров

Как указано, в сообщении говорится о возможности получения Северной Кореей технологической помощи от России в обмен на военную поддержку, в частности упоминаются технологии для атомных подводных лодок и технология входа в атмосферу для МБР.

Что касается отношений КНДР с Соединенными Штатами, министерство заявило, что Пхеньян, по-видимому, стремится создать благоприятные условия для переговоров с Вашингтоном через демонстрацию жесткой риторики и провокаций.

КНДР не отреагировала на высказывание президентом США Дональдом Трампом намерения возобновить взаимодействие с лидером Ким Чен Ыном. Зато КНДР провела ракетные испытания и сообщила о визите Кима на базу по производству ядерных материалов, отметило министерство.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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