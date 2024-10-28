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КНДР передала рф 3,5 млн артилерійських снарядів - Зеленський

Київ • УНН

 • 55695 перегляди

Президент України повідомив про передачу росії 3,5 млн артилерійських снарядів та великої кількості ракет від Північної Кореї. Інформація прозвучала під час пресконференції на саміті Україна - Північна Європа.

КНДР передала рф 3,5 млн артилерійських снарядів - Зеленський

Північна Корея передає та продає росії зброю, зокрема 3,5 млн артилерійських снарядів та дуже багато ракет. Про це це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті Україна - Північна Європа, передає УНН.

"Північна Корея вже давно продавала і надавала артилерійські снаряди та ракети для рф. Щодо снарядів, то КНДР передала 3,5 млн артилерійських снарядів та дуже багато ракет", - сказав Зеленський.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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