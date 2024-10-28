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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР передала рф 3,5 млн артиллерийских снарядов - Зеленский

КНДР передала рф 3,5 млн артиллерийских снарядов - Зеленский

Киев  •  УНН

20:45 • 1987 просмотра

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Президент Украины сообщил о передаче россии 3,5 млн артиллерийских снарядов и большого количества ракет от Северной Кореи. Информация прозвучала во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа.

Северная Корея передает и продает россии оружие, в частности 3,5 млн артиллерийских снарядов и очень много ракет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа, передает УНН.

"Северная Корея уже давно продавала и предоставляла артиллерийские снаряды и ракеты для рф. Что касается снарядов, то КНДР передала 3,5 млн артиллерийских снарядов и очень много ракет", - сказал Зеленский.

Среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала: в рф перебросили 12 тыс. военных КНДР - разведка24 октября 2024, 16:05 • 18871 просмотр

Ранее

Зеленский сообщил, что Иран пока не предоставил ракеты россии, но ведет активные переговоры по этому поводу.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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