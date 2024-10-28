КНДР передала рф 3,5 млн артиллерийских снарядов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о передаче россии 3,5 млн артиллерийских снарядов и большого количества ракет от Северной Кореи. Информация прозвучала во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа.
Северная Корея передает и продает россии оружие, в частности 3,5 млн артиллерийских снарядов и очень много ракет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа, передает УНН.
"Северная Корея уже давно продавала и предоставляла артиллерийские снаряды и ракеты для рф. Что касается снарядов, то КНДР передала 3,5 млн артиллерийских снарядов и очень много ракет", - сказал Зеленский.
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Зеленский сообщил, что Иран пока не предоставил ракеты россии, но ведет активные переговоры по этому поводу.