КМДА: міська влада зробить все можливе, щоб допомогти повернути світло до будинків Войцеховського

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міська влада продовжує координувати процес врегулювання проблеми електропостачання житлових будинків за адресами: вул.Харківське шосе, 19 та 19-А. Разом із тим, місто закликає мешканців визначитись із єдиним центром прийняття рішень, консолідувати зусилля ініціативних груп усередині житлового комплексу, виконати технічні умови, без чого неможливе стабільне електропостачання у будівлі, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.