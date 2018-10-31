КГГА: городская власть сделает все возможное, чтобы помочь вернуть свет в дома Войцеховского
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Городская власть продолжает координировать процесс урегулирования проблемы электроснабжения жилых домов по адресам: ул.Харьковская шоссе, 19 и 19-А. Вместе с тем, город призывает жителей определиться с единым центром принятия решений, консолидировать усилия инициативных групп внутри жилого комплекса, выполнить технические условия, без чего невозможно стабильное электроснабжение в здании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .
Указанные дома относятся к группе проблемных жилых комплексов, построенных предприятиями Анатолия Войцеховского. Здесь не выполнены технические условия, в частности, касающиеся необходимой електропотужности для дома. Объекты получают электроэнергию по временным договорам.
ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", осуществляющего обслуживание домов, начиная с октября 2016 года, не платит за потребленные услуги своевременно и в полном объеме. На сегодня сумма накопленного долга составляет более 2 млн грн за уже потребленную электроэнергию.
Для решения вопроса городские власти неоднократно проводила совместные совещания с инициативным группам в домах.
4 октября 2018 на техническом совещании было принято решение о продлении временного соглашения №62349 от 02.04.2013 до 1 декабря 2018 года.
Также 23 октября 2018 проведена очередная совещание с представителями Киевской городской государственной администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК "Мега-Сити".
Представителям инициативных групп жителей предложенный алгоритм решения проблемы, который позволяет выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. До сих пор условия этих договоренностей жителями не были выполнены.
Городская власть готова и в дальнейшем делать все в пределах полномочий ради решения этой сложной ситуации, возникшей по вине застройщика, чтобы обеспечить людей необходимыми коммунальными услугами. Однако город призывает жителей прийти к согласию внутри инициативных групп, соблюдать предложенного алгоритма действий, который позволит выполнить технические условия, погасить долг и обеспечить полноценное и безопасное функционирование жилого комплекса.