Кличко розповів про нові маршрути наземного транспорту в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Відучора у Києві курсують нові маршрути, для поліпшення транспортного сполучення від проспекту Свободи до метро "Почайна", а також від метро "Мінська" до метро "Нивки". Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Стосовно збільшення одиниць громадського тарнспорту. Ми проаналізували роботу маршрутів і внесли деякі корективи. Зокрема, розширили перелік маршрутів наземного громадського транспорту. Відучора почав працювати спеціально створений автобусний маршрут №99Д, від метро "Мінська" до метро "Нивки", з заїздом до діагностичного центру", - сказав Кличко.
За його словами, у кількох опорних лікарнях організований транспорт для підвозу медиків на роботу.
"З 26 березня курсує тролейбус №25 від проспекту Свободи до метро "Почайна", де ми зможемо поліпшити транспортне сполучення з житловим масивом Виноградар", - наголосив Кличко.
Також він нагадав, що скористатися наземним транспортом можуть лише особи за наявності спецквитка, посвідчення особи і засобів захисту.
Нагадаємо, оприлюднено розклад та схеми маршрутів наземного громадського транспорту на період дії у столиці обмежувальних заходів.