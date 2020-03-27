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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62375 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73353 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86798 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84934 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86564 просмотра

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Кличко рассказал о новых маршрутах наземного транспорта в Киеве

Кличко рассказал о новых маршрутах наземного транспорта в Киеве

Киев  •  УНН

 • 16021 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Со вчерашнего дня в Киеве курсируют новые маршруты, для улучшения транспортного сообщения от проспекта Свободы до метро "Почайна", а также от метро "Минская" до метро "Нивки". Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Что касается увеличения единиц общественного тарнспорта. Мы проанализировали работу маршрутов и внесли некоторые коррективы. В частности, расширили перечень маршрутов наземного общественного транспорта. Со вчерашнего дня начал работать специально созданный автобусный маршрут №99Д, от метро "Минская" до метро "Нивки", с заездом к диагностическому центру", - сказал Кличко.

По его словам, в нескольких опорных больницах организован транспорт для подвоза медиков на работу.

"С 26 марта курсирует троллейбус №25 от проспекта Свободы до метро "Почайна", где мы сможем улучшить транспортное сообщение с жилым массивом Виноградарь", - подчеркнул Кличко.

Также он напомнил, что воспользоваться наземным транспортом могут только лица при наличии спецбилета, удостоверения личности и средств защиты.

Напомним, обнародовано расписание и схемы маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице ограничительных мер.

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