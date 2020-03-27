Кличко рассказал о новых маршрутах наземного транспорта в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Со вчерашнего дня в Киеве курсируют новые маршруты, для улучшения транспортного сообщения от проспекта Свободы до метро "Почайна", а также от метро "Минская" до метро "Нивки". Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Что касается увеличения единиц общественного тарнспорта. Мы проанализировали работу маршрутов и внесли некоторые коррективы. В частности, расширили перечень маршрутов наземного общественного транспорта. Со вчерашнего дня начал работать специально созданный автобусный маршрут №99Д, от метро "Минская" до метро "Нивки", с заездом к диагностическому центру", - сказал Кличко.
По его словам, в нескольких опорных больницах организован транспорт для подвоза медиков на работу.
"С 26 марта курсирует троллейбус №25 от проспекта Свободы до метро "Почайна", где мы сможем улучшить транспортное сообщение с жилым массивом Виноградарь", - подчеркнул Кличко.
Также он напомнил, что воспользоваться наземным транспортом могут только лица при наличии спецбилета, удостоверения личности и средств защиты.
Напомним, обнародовано расписание и схемы маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице ограничительных мер.