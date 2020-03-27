Кличко рассказал о новых маршрутах наземного транспорта в Киеве

КИЕВ. 27 марта. УНН. Со вчерашнего дня в Киеве курсируют новые маршруты, для улучшения транспортного сообщения от проспекта Свободы до метро "Почайна", а также от метро "Минская" до метро "Нивки". Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.