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Китай закликав США відмовитися від запиту про екстрадицію фіндиректора Huawei

Китай закликав США відмовитися від запиту про екстрадицію фіндиректора Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Китайська влада вимагає від США негайно відмовитися від планів направити запит Канаді про екстрадицію фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу до 30 січня. Про це йдеться в заяві, опублікованій у вівторок МЗС Китаю, передає УНН.

“Китайська сторона вкрай занепокоєна відповідним позовом американського міністерства юстиції щодо Мен Ваньчжоу, — наголошується в документі. — Уряд Китаю вимагає справедливого, адекватного і недискримінаційного ставлення до китайських компаній, це стосується всіх країн світу... Ми в черговий раз вимагаємо від США негайно відмовитися від планів затримання фіндиректора Huawei”.

У заяві підкреслюється, що Пекін буде твердо захищати права національних компаній Китаю.

“Ми рішуче наполягаємо на тому, щоб Сполучені Штати перестали надавати невиправданий тиск на китайські підприємства, в тому числі на Huawei”, — йдеться в ньому.

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МЗС Китаю також висловило надію, що Вашингтон “виправить допущені помилки” і утримається від офіційного запиту про екстрадицію, який слід розглядати як “серйозне порушення прав громадянина Китаю”.

Як повідомляв УНН, китайська влада вимагає від Канади негайно звільнити фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і називає її арешт порушенням прав людини і міжнародних норм.

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Нагадаємо, 1 грудня поліція Канади затримала фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюда заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

У свою чергу, у Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії.

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Невдовзі після арешту фіндиректора Huawei у Канаді, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

12 грудня суд у Канаді ухвалив рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США. Жінку відпустили під заставу у 10 млн канадських доларів очікувати екстрадиції у Ванкувері.

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