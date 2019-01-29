Китай призвал США отказаться от запроса об экстрадиции финдиректора Huawei
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Китайские власти требуют от США немедленно отказаться от планов направить запрос Канаде об экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу до 30 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник МИД Китая, передает УНН.
“Китайская сторона крайне обеспокоена соответствующим иском американского министерства юстиции в отношении Мэн Ваньчжоу, — отмечается в документе. — Правительство Китая требует справедливого, адекватного и недискриминационного отношения к китайским компаниям, это касается всех стран мира... Мы в очередной раз требуем от США незамедлительно отказаться от планов задержания финдиректора Huawei”.
В заявлении подчеркивается, что Пекин будет твердо защищать права национальных компаний Китая.
“Мы решительно настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты перестали оказывать неоправданное давление на китайские предприятия, в том числе на Huawei”, — говорится в нем.
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МИД Китая также выразил надежду, что Вашингтон “исправит совершенные ошибки” и воздержится от официального запроса об экстрадиции, который следует рассматривать как “серьезное нарушение прав гражданина Китая”.
Как сообщал УНН, китайские власти требует от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и называет ее арест нарушением прав человека и международных норм.
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Напомним, 1 декабря полиция Канады задержала финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.
В свою очередь, в Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желании США нанести удар по компании.
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Вскоре после ареста финдиректора Huawei в Канаде, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Денниса Родмана.
12 декабря суд в Канаде принял решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Женщину отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ожидать экстрадиции в Ванкувере.
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