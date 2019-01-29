Китай призвал США отказаться от запроса об экстрадиции финдиректора Huawei

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80716 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102580 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137383 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135557 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126316 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164074 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117942 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141527 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

8 марта, 15:31 • 24337 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 55991 просмотра
В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

8 марта, 16:15 • 23885 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

8 марта, 17:14 • 46371 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 36808 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 128915 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 164074 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174886 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185949 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243563 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 137383 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101277 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105686 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108449 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107979 просмотра
Актуальное
Китай призвал США отказаться от запроса об экстрадиции финдиректора Huawei

Китай призвал США отказаться от запроса об экстрадиции финдиректора Huawei

Киев  •  УНН

 • 10303 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Китайские власти требуют от США немедленно отказаться от планов направить запрос Канаде об экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу до 30 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник МИД Китая, передает УНН.

“Китайская сторона крайне обеспокоена соответствующим иском американского министерства юстиции в отношении Мэн Ваньчжоу, — отмечается в документе. — Правительство Китая требует справедливого, адекватного и недискриминационного отношения к китайским компаниям, это касается всех стран мира... Мы в очередной раз требуем от США незамедлительно отказаться от планов задержания финдиректора Huawei”.

В заявлении подчеркивается, что Пекин будет твердо защищать права национальных компаний Китая.

“Мы решительно настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты перестали оказывать неоправданное давление на китайские предприятия, в том числе на Huawei”, — говорится в нем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

МИД Китая также выразил надежду, что Вашингтон “исправит совершенные ошибки” и воздержится от официального запроса об экстрадиции, который следует рассматривать как “серьезное нарушение прав гражданина Китая”.

Как сообщал УНН, китайские власти требует от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и называет ее арест нарушением прав человека и международных норм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США убеждают страны-союзники отказаться от китайской техники Huawei

Напомним, 1 декабря полиция Канады задержала финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.

В свою очередь, в Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желании США нанести удар по компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД Китая считает неэтичными утверждение об опасности продукции Huawei

Вскоре после ареста финдиректора Huawei в Канаде, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Денниса Родмана.

12 декабря суд в Канаде принял решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Женщину отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ожидать экстрадиции в Ванкувере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепы будут изучать вопрос относительно вероятного шпионажа с помощью гаджетов Huawei

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы