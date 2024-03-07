Кіпер висловив співчуття рідним та загиблим внаслідок ракетного удару по Одесі
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені, одеський губернатор висловив співчуття родинам загиблих.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер висловив співчуття рідним загиблих та постраждалих внаслідок вчорашньої атаки рф на Одесу, передає УНН.
Вчора, внаслідок російського ракетного удару по Одесі, загинули та постраждали люди. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким… Вічна памʼять загиблим. Якнайшвидшого одужання пораненим", - написав Кіпер.
Нагадаємо
6 березня незадовго до зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакоса Міцотакіса рф завдала ракетного удару по Одесі. Президент України заявив, що в результаті атаки є загиблі та постраждалі.