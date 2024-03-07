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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кипер выразил соболезнования родным и погибшим в результате ракетного удара по Одессе

Кипер выразил соболезнования родным и погибшим в результате ракетного удара по Одессе

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 12:38  •  14021 просмотра

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В результате российского ракетного обстрела Одессы есть погибшие и раненые, одесский губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в результате вчерашней атаки рф на Одессу, передает УНН

Вчера, в результате российского ракетного удара по Одессе, погибли и пострадали люди. Выражаю искренние соболезнования родным и близким... Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления раненым", - написал Кипер. 

Напомним

6 марта незадолго до встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакоса Мицотакиса рф нанесла ракетный удар по Одессе. Президент Украины заявил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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