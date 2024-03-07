Кім Чен Ин очолює військові навчання та закликає до підготовки до війни
Київ • УНН
Кім Чен Ин особисто керував масштабними військовими навчаннями, включаючи штурм прикордонних постів. Він закликав армію готуватися до війни на тлі щорічних спільних американо-південнокорейських військових навчань, що призвело до ескалації напруженості у відносинах з Південною Кореєю.
Кім Чен Ин влаштував великомасштабні військові навчання, підсилюючи напруженість з Південною Кореєю. Він закликав армію до підготовки до війни, в контексті щорічних спільних навчань США та Південної Кореї.
Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин особисто керував великомасштабними військовими навчаннями, які включали штурм прикордонних постів, підкреслюючи напруженість у відносинах із Південною Кореєю. У своєму зверненні до армії, Кім закликав до "нового розквіту інтенсифікації підготовки до війни" та оприлюднив фотографії військових тренувань.
Ці події відбулися в контексті щорічних спільних військових навчань США та Південної Кореї, що викликали гострі реакції Північної Кореї. Речник міністерства оборони КНДР попередив про "дорогу ціну" за ці навчання, піднімаючи можливість військової провокації.
Додамо
Лідер Північної Кореї раніше виключив ідею мирного об'єднання і підняв інтенсивність військових тренувань, що породжує спекуляції про його готовність до бойових дій. У цьому контексті президент США Джо Байден попередив Кіма Чен Ина про наслідки ядерного удару.
Кім Чен Ин заявив, що має "законне право" знищити Південну Корею09.02.24, 13:08 • 25768 переглядiв