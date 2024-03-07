Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

Ким Чен Ын устроил крупномасштабные военные учения, усиливая напряженность с Южной Кореей. Он призвал армию к подготовке к войне, в контексте ежегодных совместных учений США и Южной Кореи.

Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил крупномасштабными военными учениями, которые включали штурм пограничных постов, подчеркивая напряженность в отношениях с Южной Кореей. В своем обращении к армии, Ким призвал к "новому расцвету интенсификации подготовки к войне" и обнародовал фотографии военных тренировок.

Эти события произошли в контексте ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи, вызвавших острые реакции Северной Кореи. Представитель министерства обороны КНДР предупредил о "дорогой цене" за эти учения, поднимая возможность военной провокации.

Добавим

Лидер Северной Кореи ранее исключил идею мирного объединения и поднял интенсивность военных тренировок, что порождает спекуляции о его готовности к боевым действиям. В этом контексте президент США Джо Байден предупредил Ким Чен Ына о последствиях ядерного удара.

Ким Чен Ын заявил, что имеет "законное право" уничтожить Южную Корею