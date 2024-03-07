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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 02:56  •  9138 просмотра

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Ким Чен Ын лично руководил масштабными военными учениями, включая штурм пограничных постов. Он призвал армию готовиться к войне на фоне ежегодных совместных американо-южнокорейских военных учений, что привело к эскалации напряженности в отношениях с Южной Кореей.

Ким Чен Ын устроил крупномасштабные военные учения, усиливая напряженность с Южной Кореей. Он призвал армию к подготовке к войне, в контексте ежегодных совместных учений США и Южной Кореи.

Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил крупномасштабными военными учениями, которые включали штурм пограничных постов, подчеркивая напряженность в отношениях с Южной Кореей. В своем обращении к армии, Ким призвал к "новому расцвету интенсификации подготовки к войне" и обнародовал фотографии военных тренировок.

Эти события произошли в контексте ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи, вызвавших острые реакции Северной Кореи. Представитель министерства обороны КНДР предупредил о "дорогой цене" за эти учения, поднимая возможность военной провокации.

Добавим

Лидер Северной Кореи ранее исключил идею мирного объединения и поднял интенсивность военных тренировок, что порождает спекуляции о его готовности к боевым действиям. В этом контексте президент США Джо Байден предупредил Ким Чен Ына о последствиях ядерного удара.

Ким Чен Ын заявил, что имеет "законное право" уничтожить Южную Корею9 февраля 2024, 11:08 • 23488 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаНовости Мира
bloomberg-lpBloomberg L.P.
kim-chen-inКим Чен Ын
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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