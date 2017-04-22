Кількість звернень за субсидіями у І кварталі скоротилася на 1,5%

“У січні–березні 2017 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 1 млн 187 тис. домогосподарств, що на 1,5% менше, ніж у січні–березні 2016 року. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 65,0% таких звернень”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, із початку року призначено субсидії 1 млн 394,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 965,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 429,6 тис. Порівняно з відповідним періодом 2016 року кількість таких домогосподарств збільшилась на 12,2 тис., або на 0,9%.

Вказано, що середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2017 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 5,8% і становив 1 тис. 265,9 грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, за словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, до кінця року потреба в субсидіях має зменшитися на третину.