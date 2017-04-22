Количество обращений за субсидиями в I квартале сократилась на 1,5%

"В январе-марте 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше, чем в январе-марте 2016 года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 65,0% таких обращений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала года назначены субсидии 1 млн 394,8 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях - 965,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 429,6 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 12,2 тыс., или на 0,9%.

Указано, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,8% и составил 1 тыс. 265,9 грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть.