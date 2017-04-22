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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22987 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85144 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143374 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111929 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113540 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110621 просмотра

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Количество обращений за субсидиями в I квартале сократилась на 1,5%

Количество обращений за субсидиями в I квартале сократилась на 1,5%

Киев  •  УНН

 • 23603 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. За субсидиями в январе-марте текущего года обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше по сравнению с январем-мартом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

"В январе-марте 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше, чем в январе-марте 2016 года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 65,0% таких обращений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала года назначены субсидии 1 млн 394,8 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях - 965,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 429,6 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 12,2 тыс., или на 0,9%.

Указано, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,8% и составил 1 тыс. 265,9 грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть.

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