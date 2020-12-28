Кількість загиблих у ДТП в Камеруні зросла до 60
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кількість жертв в результаті зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в Камеруні зросла до щонайменше 60 осіб. Про це пише Asian News International із посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.
Зазначається, що автобус належав компанії Avenir du Noun. Всі 70 місць, які є в автобусі, були зайняті.
Фото з соціальних мереж, зроблених на місці події, демонструють, що автобус збив огорожу і впав з шляхопроводу в кювет, зім’явши дах.
Раніше УНН повідомляв про 37 загиблих і 18 травмованих.
Аварія сталася вранці на дорозі Фумбан — Яунде, автобус на 70 місць їхав в камерунську столицю Яунде. Люди поверталися з різдвяних свят, частина пасажирів прямувала до рідних для зустрічі Нового року.