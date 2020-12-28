Кількість загиблих у ДТП в Камеруні зросла до 60

Зазначається, що автобус належав компанії Avenir du Noun. Всі 70 місць, які є в автобусі, були зайняті.

Фото з соціальних мереж, зроблених на місці події, демонструють, що автобус збив огорожу і впав з шляхопроводу в кювет, зім’явши дах.

Раніше УНН повідомляв про 37 загиблих і 18 травмованих.

Аварія сталася вранці на дорозі Фумбан — Яунде, автобус на 70 місць їхав в камерунську столицю Яунде. Люди поверталися з різдвяних свят, частина пасажирів прямувала до рідних для зустрічі Нового року.