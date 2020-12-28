Количество погибших в ДТП в Камеруне выросло до 60
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Число жертв в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Камеруне выросло до менее 60 человек. Об этом пишет Asian News International со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
Отмечается, что автобус принадлежал компании Avenir du Noun. Все 70 мест, которые есть в автобусе, были заняты.
Фото из социальных сетей, сделанных на месте происшествия, показывают, что автобус сбил ограждение и упал с путепровода в кювет, смяв крышу.
Ранее УНН сообщал про 37 погибших и 18 травмированных.
Авария произошла утром на дороге Фумбан — Яунде, автобус на 70 мест ехал в камерунскую столицу Яунде. Люди возвращались с рождественских праздников, часть пассажиров направлялась к родным для встречи Нового года.