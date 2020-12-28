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Количество погибших в ДТП в Камеруне выросло до 60

Киев • УНН

 • 12701 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Число жертв в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Камеруне выросло до менее 60 человек. Об этом пишет Asian News International со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.

Количество погибших в ДТП в Камеруне выросло до 60

Отмечается, что автобус принадлежал компании Avenir du Noun. Все 70 мест, которые есть в автобусе, были заняты.

Фото из социальных сетей, сделанных на месте происшествия, показывают, что автобус сбил ограждение и упал с путепровода в кювет, смяв крышу.

Ранее УНН сообщал про 37 погибших и 18 травмированных.

Авария произошла утром на дороге Фумбан — Яунде, автобус на 70 мест ехал в камерунскую столицу Яунде. Люди возвращались с рождественских праздников, часть пассажиров направлялась к родным для встречи Нового года.

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