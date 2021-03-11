Кількість вакцинованих від COVID-19 в Україні наблизилася до 30 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 29 378 людей, найбільше - на Донеччині, найменше - на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 5 898 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус інфо".
Цитата:
"Від початку кампанії щеплено 29 378 осіб, з них отримали 1 дозу – 29 378 осіб", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, 5 898 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 10 березня 2021 року в Україні.
"За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Тернопільській області (500 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 504 щеплення), найменша – у Закарпатській області (494 щеплення)", - сказано у повідомленні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
-
- Вінницька область – 420 щеплень;
-
- Волинська область – 160 щеплень;
-
- Дніпропетровська область – 469 щеплень;
-
- Донецька область – 370 щеплень;
-
- Житомирська область – 132 щеплення;
-
- Закарпатська область – 50 щеплень;
-
- Запорізька область – 210 щеплень;
-
- Івано-Франківська область – 198 щеплень;
-
- Київська область – 470 щеплень;
-
- Кіровоградська область – 160 щеплень;
-
- Луганська область – 250 щеплень;
-
- Львівська область – 269 щеплень;
-
- місто Київ – 100 щеплень;
-
- Миколаївська область – 150 щеплень;
-
- Одеська область – 250 щеплень;
-
- Полтавська область – 380 щеплень;
-
- Рівненська область – 170 щеплень;
-
- Сумська область – 260 щеплень;
-
- Тернопільська область – 500 щеплень;
-
- Харківська область – 100 щеплень;
-
- Херсонська область – 310 щеплень;
-
- Хмельницька область – 100 щеплень;
-
- Чернівецька область – 120 щеплень;
-
- Чернігівська область – 40 щеплень.
-
- Черкаська область – 260 щеплень.
-
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.
Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні
Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.
Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.
Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.
Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.
На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.