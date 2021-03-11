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Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине приблизилась к 30 тысячам

Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине приблизилась к 30 тысячам

Киев  •  УНН

 • 14582 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 29 378 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - на Закарпатье. За минувшие сутки, в частности, привили 5898 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".

Цитата:

"С начала кампании привито 29 378 человек, из них получили 1 дозу - 29 378 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Так, 5898 человек привито против COVID-19 за сутки 10 марта 2021 года в Украине.

"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Тернопольской области (500 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3504 прививки), наименьшее - в Закарпатской области (494 прививки)", - сказано в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 420 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 469 прививок;
  • Донецкая область - 370 прививок;
  • Житомирская область - 132 прививки;
  • Закарпатская область - 50 прививок;
  • Запорожская область - 210 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 198 прививок;
  • Киевская область - 470 прививок;
  • Кировоградская область - 160 прививок;
  • Луганская область - 250 прививок;
  • Львовская область - 269 прививок;
  • Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 150 прививок;
  • Одесская область - 250 прививок;
  • Полтавская область - 380 прививок;
  • Ровенская область - 170 прививок;
  • Сумская область - 260 прививок;
  • Тернопольская область - 500 прививок;
  • Харьковская область - 100 прививок;
  • Херсонская область - 310 прививок;
  • Хмельницкая область - 100 прививок;
  • Черновицкая область - 120 прививок;
  • Черниговская область - 40 прививок.
  • Черкасская область - 260 прививок.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали уже Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

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