Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине приблизилась к 30 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 29 378 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - на Закарпатье. За минувшие сутки, в частности, привили 5898 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".
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"С начала кампании привито 29 378 человек, из них получили 1 дозу - 29 378 человек", - говорится в сообщении.
Детали
Так, 5898 человек привито против COVID-19 за сутки 10 марта 2021 года в Украине.
"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Тернопольской области (500 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3504 прививки), наименьшее - в Закарпатской области (494 прививки)", - сказано в сообщении.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
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- Винницкая область - 420 прививок;
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- Волынская область - 160 прививок;
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- Днепропетровская область - 469 прививок;
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- Донецкая область - 370 прививок;
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- Житомирская область - 132 прививки;
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- Закарпатская область - 50 прививок;
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- Запорожская область - 210 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 198 прививок;
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- Киевская область - 470 прививок;
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- Кировоградская область - 160 прививок;
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- Луганская область - 250 прививок;
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- Львовская область - 269 прививок;
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- Киев - 100 прививок;
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- Николаевская область - 150 прививок;
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- Одесская область - 250 прививок;
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- Полтавская область - 380 прививок;
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- Ровенская область - 170 прививок;
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- Сумская область - 260 прививок;
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- Тернопольская область - 500 прививок;
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- Харьковская область - 100 прививок;
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- Херсонская область - 310 прививок;
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- Хмельницкая область - 100 прививок;
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- Черновицкая область - 120 прививок;
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- Черниговская область - 40 прививок.
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- Черкасская область - 260 прививок.
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Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.
Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине
Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.
Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.
Между тем министр здравоохранения Максим Степанов также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.
В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.
На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.
На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали уже Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.