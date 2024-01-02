Кількість постраждалих від масованої атаки рф зросла до 130

У результаті сьогоднішньої масованої ракетної атаки росії постраждало щонайменше 130 людей. Оновлені дані повідомила ДСНС України, пише УНН.

"Станом на 20:00 підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі за двома адресами у Подільському районі Києва.

Загалом на даний час внаслідок атаки по Україні загинуло 5 людей, ще 130 – постраждало",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше сьогодні повідомлялося про 127 постраждалих.

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