Кількість постраждалих від масованої атаки рф зросла до 130
Київ • УНН
Масована ракетна атака росії в Україні призвела до загибелі 5 людей, 130 отримали поранення. Екстрені служби реагують на пожежі.
У результаті сьогоднішньої масованої ракетної атаки росії постраждало щонайменше 130 людей. Оновлені дані повідомила ДСНС України, пише УНН.
"Станом на 20:00 підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі за двома адресами у Подільському районі Києва.
Загалом на даний час внаслідок атаки по Україні загинуло 5 людей, ще 130 – постраждало",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Раніше сьогодні повідомлялося про 127 постраждалих.
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