Холодницький: причетність Березкіна до розкрадань доведена “прослушкою”

“Ми доводимо матеріалами слідства, матеріалами негласних слідчих розшукових дій, показами свідків, що саме ця особа робила все, щоб отримати кредит фактично на підроблені документи... Десятьом особам оголошено підозри... Залишився тільки Березкін як організатор. Ми це доводимо матеріалами справи, показами, доказами, негласними слідчими розшуковими діями, просто говорячи “прослушками”, а також доступом до електронної переписки", — повідомив Холодницький.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні не підтримала притягнення до кримінальної відповідальної народного депутата Станіслава Березкіна. За відповідне рішення проголосували лише 160 народних депутатів України.

Керівник САП Назар Холодницький, коментуючи рішення ВР, зазначив, що справа щодо розкрадань коштів "Ощадбанку" все одно буде розслідувана, а епізод за участю нардепа виділять в окреме провадження.

На засідання Комітету ВР Генпрокурор Юрій Луценко розповів під час представлення трьох подань, що слідство інкримінує вчинення нинішнім народним депутатом України Березкіним злочинів за статтями 191 (розкрадання), 209 (відмивання коштів), 364 (зловживання владою) та 366 (підробка документів) ККУ.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.

Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.