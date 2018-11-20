Холодницкий: причастность Березкина к хищениям доказана "прослушкой"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Причастность народного депутата Станислава Березкина к хищению средств "Ощадбанка" доказывается негласными следственными розыскными действиями, а именно "прослушкой". Об этом в кулуарах парламента сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
“Мы доводим материалами следствия, материалами негласных следственных розыскных действий, показаниями свидетелей, что именно это лицо делало все, чтобы получить кредит фактически на поддельные документы... Десяти лицам объявлены подозрения... Остался только Березкин как организатор. Мы это доводим материалами дела, показаниями, доказательствами, негласными следственными розыскными действиями, просто говоря „прослушкой“, а также доступом к электронной переписке”, — сообщил Холодницкий.
Напомним, Верховная Рада сегодня не поддержала привлечение к уголовной ответственной народного депутата Станислава Березкина. За соответствующее решение проголосовали только 160 народных депутатов Украины.
Руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя решение ВР, отметил, что дело о хищении средств “Ощадбанка” все равно будет расследовано, а эпизод с участием нардепа выделят в отдельное производство.
На заседание Комитета ВР Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что следствие инкриминирует совершение нынешним народным депутатом Украины Березкиным преступлений по статьям 191 (хищение), 209 (отмывание средств), 364 (злоупотребление властью) и 366 (подделка документов) УК.
Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.
Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. “Ощадбанка”.
Впоследствии стало известно, к хищению 20 млн долларов “Ощадбанка” мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.