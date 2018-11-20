Холодницький: справу нардепа Березкіна виділять в окреме провадження

“Через ненадання згоди слідство фактично заблоковане... Все одно слідство буде тривати, справа буде направлена до суду, а по цьому депутату справа буде виділена в окреме провадження”, — сказав Холодницький.

За його словами, САП розслідувала це провадження півтора року, були вчинені всі необхідні процесуальні дії, 10 особам оголошено підозри.

“Є чітка доказова база, що саме ця особа є організатором цього злочину”, — наголосив Холодницький.

При цьому він обурився, що Верховна Рада вже не вперше провалює голосування щодо народних депутатів, які підозрюються у причетності до злочинів.

“Я не розумію, яким чином працювати антикорупційним органам, коли всі наші намагання довести справу до суду чи спростувати вину чи невинуватість тієї чи іншої особи впирається в такий позасудовий порядок... Сама Верховна Рада приймала ці законопроекти, сама Верховна Рада зробила ці законопроекти кримінально караними і потім нам розказує, що ці закони є якимись недолугими”, — зазначив голова САП.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні не підтримала притягнення до кримінальної відповідальної народного депутата Станіслава Березкіна. За відповідне рішення проголосували лише 160 народних депутатів України.

На засідання Комітету ВР Генпрокурор Юрій Луценко розповів під час представлення трьох подань, що слідство інкримінує вчинення нинішнім народним депутатом України Березкіним злочинів за статтями 191 (розкрадання), 209 (відмивання коштів), 364 (зловживання владою) та 366 (підробка документів) ККУ.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.

Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.