Холодницкий: дело нардепа Березкина выделят в отдельное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Несмотря на то, что Верховная Рада отказалась давать согласие на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина, расследование по делу будет продолжаться, а эпизод в отношении народного избранника будет выделен в отдельное производство. Об этом сегодня в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
"Из-за непредоставления согласия следствие фактически заблокировано... Все равно следствие будет продолжаться, дело будет направлено в суд, а в отношении этого депутата дело будет выделено в отдельное производство", - сказал Холодницкий.
По его словам, САП расследовала это производство полтора года, были совершены все необходимые процессуальные действия, 10 лицам объявлены подозрения.
"Есть четкая доказательная база, что именно это лицо является организатором этого преступления", - подчеркнул Холодницкий.
При этом он возмутился, что Верховная Рада уже не впервые проваливает голосования по народным депутатам, которые подозреваются в причастности к преступлениям.
"Я не понимаю, каким образом работать антикоррупционным органам, когда все наши попытки довести дело до суда или опровергнуть вину или невиновность того или иного лица упирается в такой внесудебный порядок... Сама Верховная Рада принимала эти законопроекты, сама Верховная Рада сделала эти законопроекты уголовно наказуемыми и потом нам рассказывает, что эти законы являются какими-то ущербными", - отметил председатель САП.
Напомним, Верховная Рада сегодня не поддержала привлечение к уголовной ответственной народного депутата Станислава Березкина. За соответствующее решение проголосовали только 160 народных депутатов Украины.
На заседание Комитета ВР Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что следствие инкриминирует совершение нынешним народным депутатом Украины Березкиным преступлений по статьям 191 (хищение), 209 (отмывание средств), 364 (злоупотребление властью) и 366 (подделка документов) УК.
Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.
Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Впоследствии стало известно, к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.