Холодницкий: дело нардепа Березкина выделят в отдельное производство

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Несмотря на то, что Верховная Рада отказалась давать согласие на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина, расследование по делу будет продолжаться, а эпизод в отношении народного избранника будет выделен в отдельное производство. Об этом сегодня в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.