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Херсонщина: показали відео з підтоплених після підриву ГЕС Олешок та Нової Каховки

Київ • УНН

 • 874136 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. У мережі з'явилися відео з Олешок та Нової Каховки на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, передає УНН.

Херсонщина: показали відео з підтоплених після підриву ГЕС Олешок та Нової Каховки

Деталі

"В окупованих Олешках - жах", - підписав оприлюднене відео нардеп Олексій Гончаренко.

"У Новій Каховці, за твердженням окупантів, рівень води знизився на пів метра за ніч", - оприлюднив інше відео радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація розпочалася.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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