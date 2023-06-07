Херсонщина: показали відео з підтоплених після підриву ГЕС Олешок та Нової Каховки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У мережі з'явилися відео з Олешок та Нової Каховки на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, передає УНН.
Деталі
"В окупованих Олешках - жах", - підписав оприлюднене відео нардеп Олексій Гончаренко.
"У Новій Каховці, за твердженням окупантів, рівень води знизився на пів метра за ніч", - оприлюднив інше відео радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
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