Херсонщина: показали видео из подтопленных после подрыва ГЭС Олешек и Новой Каховки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В сети появились видео из Олешек и Новой Каховки на временно оккупированном левобережье Херсонской области, передает УНН.
Детали
"В оккупированных Олешках - ужас", - подписал обнародованное видео нардеп Алексей Гончаренко.
"В Новой Каховке, по утверждению оккупантов, уровень воды снизился на полметра за ночь", - обнародовал другое видео советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация началась.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.