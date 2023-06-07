Херсонщина: показали видео из подтопленных после подрыва ГЭС Олешек и Новой Каховки

Детали

"В оккупированных Олешках - ужас", - подписал обнародованное видео нардеп Алексей Гончаренко.

"В Новой Каховке, по утверждению оккупантов, уровень воды снизился на полметра за ночь", - обнародовал другое видео советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация началась.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.