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Хачеріді і Шахов допомогли "ПАОКу" вибити "Базель" з Ліги чемпіонів

Хачеріді і Шахов допомогли "ПАОКу" вибити "Базель" з Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 13232 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українські екс-гравці “Дніпра” та “Динамо” Євген Шахов та Євген Хачеріді провели поєдинок у складі “ПАОКа” проти швейцарського “Базелю” в рамках другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.

Вже у дебюті баталії центральний захисника греків Варела виграв боротьбу у чужій карній зоні та відправив м’яч у нижній кут воріт Омліна. Тривіальне вибиття м’яча із воріт голкіпера “ПАОКу” за спини захисників призвело до голу Прійовича (перекинув шкіряну кулю за воротаря). Крапку у грі поставив на 60 хвилині Ель-Каддурі — 3:0.

Хачеріді вийшов у старті і відіграв всю гру, а Шахов з’явився тільки на 82 хвилині.

Зауважимо, що загальний рахунок двох матчів 5:1 на користь “ПАОКу”. Наступним суперником “ПАОКу” по 3-му кваліфай раунді стане московський “Спартак”.

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