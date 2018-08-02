Хачериди и Шахов помогли "ПАОКу" выбить "Базель" из Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинские экс-игроки “Днепра” и “Динамо” Евгений Шахов и Евгений Хачериди провели поединок в составе “ПАОКа” против швейцарского “Базеля” в рамках второго этапа квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Уже в дебюте баталии центральный защитника греков Варела выиграл борьбу в чужой штрафной и отправил мяч в нижний угол ворот Омлина. Тривиальное выбивание мяча из ворот голкипера “ПАОК” из-за спины защитников привело к голу Прийовича (перебросил мяч за вратаря). Точку в игре поставил на 60 минуте Эль-Каддури — 3:0.
Хачериди вышел в старте и сыграл всю игру, а Шахов появился только на 82 минуте.
Заметим, что общий счет двух матчей 5:1 в пользу “ПАОКа”. Следующим соперником “ПАОК” по 3-м квалифай раунде станет московский “Спартак”.