Хачериди и Шахов помогли "ПАОКу" выбить "Базель" из Лиги чемпионов

Уже в дебюте баталии центральный защитника греков Варела выиграл борьбу в чужой штрафной и отправил мяч в нижний угол ворот Омлина. Тривиальное выбивание мяча из ворот голкипера “ПАОК” из-за спины защитников привело к голу Прийовича (перебросил мяч за вратаря). Точку в игре поставил на 60 минуте Эль-Каддури — 3:0.

Хачериди вышел в старте и сыграл всю игру, а Шахов появился только на 82 минуте.

Заметим, что общий счет двух матчей 5:1 в пользу “ПАОКа”. Следующим соперником “ПАОК” по 3-м квалифай раунде станет московский “Спартак”.