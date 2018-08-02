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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15844 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 77513 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118954 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Хачериди и Шахов помогли "ПАОКу" выбить "Базель" из Лиги чемпионов

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинские экс-игроки “Днепра” и “Динамо” Евгений Шахов и Евгений Хачериди провели поединок в составе “ПАОКа” против швейцарского “Базеля” в рамках второго этапа квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.

Уже в дебюте баталии центральный защитника греков Варела выиграл борьбу в чужой штрафной и отправил мяч в нижний угол ворот Омлина. Тривиальное выбивание мяча из ворот голкипера “ПАОК” из-за спины защитников привело к голу Прийовича (перебросил мяч за вратаря). Точку в игре поставил на 60 минуте Эль-Каддури — 3:0.

Хачериди вышел в старте и сыграл всю игру, а Шахов появился только на 82 минуте.

Заметим, что общий счет двух матчей 5:1 в пользу “ПАОКа”. Следующим соперником “ПАОК” по 3-м квалифай раунде станет московский “Спартак”.

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