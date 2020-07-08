Хабарництво у Кіровоградській ОДА: суд відмовив у пом’якшенні запобіжного заходу Шевченку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,06 млн грн начальнику патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергію Шевченку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“За результатами розгляду суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги підозрюваного та залишив в силі ухвалу слідчого судді, якою до підозрюваного обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 5 067 500 грн”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня внесли заставу у розмірі 10,13 млн грн. Також була внесена застава у розмірі 5,06 млн грн за начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка.
Як повідомлялося, ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомлено про підозру в одержанні хабаря.