Хабарництво у Кіровоградській ОДА: суд відмовив у пом’якшенні запобіжного заходу Шевченку

“За результатами розгляду суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги підозрюваного та залишив в силі ухвалу слідчого судді, якою до підозрюваного обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 5 067 500 грн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня внесли заставу у розмірі 10,13 млн грн. Також була внесена застава у розмірі 5,06 млн грн за начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка.

Як повідомлялося, ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомлено про підозру в одержанні хабаря.