Каси залізниці другий день поспіль працюють до 24 години
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. 28 квиткових кас вокзалів станції Київ-Пасажирський працюватимуть до 00:00. Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН.
“Каси вокзалу станції Київ-Пасажирський і сьогодні працюватимуть до опівночі. Квиткові каси „Укрзалізниці“ продовжують працювати у посиленому режимі другу добу для зручності пасажирів під час придбання проїзних документів”, — йдеться у повідомленні.
В “Укрзалізниці” повідомили, що у середу, 5 грудня, 31 каса вокзалів ст. Київ-Пасажирський працювала до 00:00 годин. Раніше УНН повідомляв, що залізничні каси 5 грудня працюватимуть на годину довше.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Києві зачинилися залізничні каси на бульварі Шевченка
За допомогою кас було розпродано 14773 квитки на поїзди. “Укрзалізниця” й надалі визначатиме тривалість роботи залізничних кас залежно від попиту на послугу з боку пасажирів.
У прес-службі заявили, що залізничні квиткові каси та онлайн-система продажу квитків [email protected] працюють в умовах високого навантаження через збільшений попит на проїзні документи, зокрема, на період новорічно-різдвяних свят.
З наступного тижня “Укрзалізниця” почне продаж проїзних документів на додаткові поїзди. Очікується, що цього святкового сезону таких буде призначено не менше 30 — це понад 20 тисяч додаткових місць.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сервер “Укрзалізниці” з онлайн-продажу квитків досі не працює
“Укрзалізниця” розраховує у новорічно-різдвяний період збільшити обсяги пасажирських перевезень на 7%.
Також УНН сьогодні повідомив, що на Південному залізничному вокзалі не відкрили додаткові каси після закриття кас на бульварі Тараса Шевченка, попри оголошення про перенос. Так, у приміщені на бул. Шевченка було 37 віконець, а на Південному вокзалі працюють лише 11.
Нагадаємо, 4 грудня пасажири обвалили сервер “Укрзалізниці” через ажіотаж на квитки. 5 грудня “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня.