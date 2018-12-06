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Каси залізниці другий день поспіль працюють до 24 години

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. 28 квиткових кас вокзалів станції Київ-Пасажирський працюватимуть до 00:00. Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН. 

Каси залізниці другий день поспіль працюють до 24 години

“Каси вокзалу станції Київ-Пасажирський і сьогодні працюватимуть до опівночі. Квиткові каси „Укрзалізниці“ продовжують працювати у посиленому режимі другу добу для зручності пасажирів під час придбання проїзних документів”, — йдеться у повідомленні.

В “Укрзалізниці” повідомили, що у середу, 5 грудня, 31 каса вокзалів ст. Київ-Пасажирський працювала до 00:00 годин. Раніше УНН повідомляв, що залізничні каси 5 грудня працюватимуть на годину довше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Києві зачинилися залізничні каси на бульварі Шевченка

За допомогою кас було розпродано 14773 квитки на поїзди. “Укрзалізниця” й надалі визначатиме тривалість роботи залізничних кас залежно від попиту на послугу з боку пасажирів.

У прес-службі заявили, що залізничні квиткові каси та онлайн-система продажу квитків [email protected] працюють в умовах високого навантаження через збільшений попит на проїзні документи, зокрема, на період новорічно-різдвяних свят.

З наступного тижня “Укрзалізниця” почне продаж проїзних документів на додаткові поїзди. Очікується, що цього святкового сезону таких буде призначено не менше 30 — це понад 20 тисяч додаткових місць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сервер “Укрзалізниці” з онлайн-продажу квитків досі не працює

“Укрзалізниця” розраховує у новорічно-різдвяний період збільшити обсяги пасажирських перевезень на 7%.

Також УНН сьогодні повідомив, що на Південному залізничному вокзалі не відкрили додаткові каси після закриття кас на бульварі Тараса Шевченка, попри оголошення про перенос. Так, у приміщені на бул. Шевченка було 37 віконець, а на Південному вокзалі працюють лише 11.

Нагадаємо, 4 грудня пасажири обвалили сервер “Укрзалізниці” через ажіотаж на квитки. 5 грудня “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня.

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