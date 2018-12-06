Кассы железной дороги второй день подряд работают до 24 часов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 85491 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 193003 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 148793 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 214285 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 257815 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215627 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247828 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208535 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 491625 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241650 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
79%
Популярные новости

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 8344 просмотра

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 5434 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 7876 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 10238 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 13205 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 269851 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 245506 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 330990 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 491625 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 582781 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 34956 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 214285 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80848 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77105 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82577 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Кассы железной дороги второй день подряд работают до 24 часов

Киев • УНН

 • 9363 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. 28 билетных касс вокзалов станции Киев-Пассажирский будут работать до 00:00. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.

Кассы железной дороги второй день подряд работают до 24 часов

“Кассы вокзала станции Киев-Пассажирский и сегодня будут работать до полуночи. Билетные кассы „Укрзализныци“ продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки для удобства пассажиров при приобретении проездных документов”, - говорится в сообщении.

В “Укрзализныце” сообщили, что в среду, 5 декабря, 31 касса вокзалов ст. Киев-Пассажирский работала до 00:00 часов. Ранее УНН сообщал, что железнодорожные кассы 5 декабря будут работать на час дольше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве закрылись железнодорожные кассы на бульваре Шевченко

С помощью касс было распродано 14 773 билетов на поезда. “Укрзализныця” и в дальнейшем будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на услугу со стороны пассажиров.

В пресс-службе заявили, что железнодорожные билетные кассы и онлайн-система продажи билетов [email protected] работают в условиях высокой нагрузки из-за возросшего спроса на проездные документы, в частности, на период новогодних и рождественских праздников.

Со следующей недели “Укрзализныця” начнет продажу проездных документов на дополнительные поезда. Ожидается, что в этом праздничном сезоне таких будет назначено не менее 30 — это более 20 тысяч дополнительных мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сервер “Укрзализныци” по онлайн-продаже билетов до сих пор не работает

“Укрзализныця” рассчитывает в новогодне-рождественский период увеличить объемы пассажирских перевозок на 7%.

Также УНН сообщил, что на Южном железнодорожном вокзале не открыли дополнительные кассы после закрытия касс на бульваре Тараса Шевченко, несмотря на объявление о переносе. Так, в помещении на бул. Шевченко было 37 окошек, а на Южном вокзале работают только 11.

Напомним, 4 декабря пассажиры обвалили сервер “Укрзализныци” из-за ажиотажа на билеты. 5 декабря “Укрзализныця” открыла продажу билетов на поезда, которые отправляются после 20 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40