Кассы железной дороги второй день подряд работают до 24 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. 28 билетных касс вокзалов станции Киев-Пассажирский будут работать до 00:00. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“Кассы вокзала станции Киев-Пассажирский и сегодня будут работать до полуночи. Билетные кассы „Укрзализныци“ продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки для удобства пассажиров при приобретении проездных документов”, - говорится в сообщении.
В “Укрзализныце” сообщили, что в среду, 5 декабря, 31 касса вокзалов ст. Киев-Пассажирский работала до 00:00 часов. Ранее УНН сообщал, что железнодорожные кассы 5 декабря будут работать на час дольше.
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С помощью касс было распродано 14 773 билетов на поезда. “Укрзализныця” и в дальнейшем будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на услугу со стороны пассажиров.
В пресс-службе заявили, что железнодорожные билетные кассы и онлайн-система продажи билетов [email protected] работают в условиях высокой нагрузки из-за возросшего спроса на проездные документы, в частности, на период новогодних и рождественских праздников.
Со следующей недели “Укрзализныця” начнет продажу проездных документов на дополнительные поезда. Ожидается, что в этом праздничном сезоне таких будет назначено не менее 30 — это более 20 тысяч дополнительных мест.
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“Укрзализныця” рассчитывает в новогодне-рождественский период увеличить объемы пассажирских перевозок на 7%.
Также УНН сообщил, что на Южном железнодорожном вокзале не открыли дополнительные кассы после закрытия касс на бульваре Тараса Шевченко, несмотря на объявление о переносе. Так, в помещении на бул. Шевченко было 37 окошек, а на Южном вокзале работают только 11.
Напомним, 4 декабря пассажиры обвалили сервер “Укрзализныци” из-за ажиотажа на билеты. 5 декабря “Укрзализныця” открыла продажу билетов на поезда, которые отправляются после 20 декабря.