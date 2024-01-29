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Канабіс у слоїках: у Запоріжжі поліцейські викрили трьох любителів "травички"

Канабіс у слоїках: у Запоріжжі поліцейські викрили трьох любителів "травички"

Київ • УНН

 • 31544 перегляди

У Запоріжжі поліція викрила трьох осіб, які незаконно зберігали у себе вдома близько 200 та 400 грамів висушених рослин канабісу. Вилучені речовини направлено на експертизу для визначення остаточного обвинувачення підозрюваним.

Оперативники УБН ГУНП в Запорізькій області викрили трьох містян, які незаконно зберігали у власних оселях висушені та подрібнені наркорослини. Про це повідомили у пресслужбі нацполіції Запорізької області, передає УНН.

Оперативники викрили трьох містян, які незаконно зберігали у власних оселях висушені та подрібнені наркорослини. Заборонені речовини слідчі вилучили та направили на експертні дослідження. За їх результатами діям фігурантів буде надано остаточну правову кваліфікацію.

– повідомили поліцейські.

Деталі

За даними поліцейських заборонені наркотичні речовини в сееб вдома зберігали жителі Заводського та Дніпровського районів міста. Їх викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Запорізькій області разом із слідчими відділу № 1 Запорізького райуправління поліції під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

25 січня поліцейські провели санкціоновані обшуки в оселях правопорушників. За результатами обшукових заходів у 46-річного жителя Заводського району вилучили близько 200 грамів сухої речовини рослинного походження (попередньо – канабіс).

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У 36-річного жителя цього ж району вилучили три згортки із речовинами сірого кольору (попередньо - канабіс) та ємність із подібною речовиною вагою близько 10 грамів, а також ємності із речовинами білого кольору (попередньо - метадон).

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Зазначається, що на горищі будинку 50-річного жителя Дніпровського району правоохоронці виявили та вилучили чотири скляні банки травою загальною вагою близько 400 грамів. За попередньою інформацією від правоохоронців у слоїках господар теж зберігав канабіс.

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Слідчі відділу №1 Запорізького РУП вилучили речові докази та направили на експертні дослідження. За їх результатами діям фігурантів буде надано остаточну правову кваліфікацію

Досудове розслідування триває.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Кримінал та НП
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