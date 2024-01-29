Канабіс у слоїках: у Запоріжжі поліцейські викрили трьох любителів "травички"
Київ • УНН
У Запоріжжі поліція викрила трьох осіб, які незаконно зберігали у себе вдома близько 200 та 400 грамів висушених рослин канабісу. Вилучені речовини направлено на експертизу для визначення остаточного обвинувачення підозрюваним.
Оперативники УБН ГУНП в Запорізькій області викрили трьох містян, які незаконно зберігали у власних оселях висушені та подрібнені наркорослини. Про це повідомили у пресслужбі нацполіції Запорізької області, передає УНН.
Оперативники викрили трьох містян, які незаконно зберігали у власних оселях висушені та подрібнені наркорослини. Заборонені речовини слідчі вилучили та направили на експертні дослідження. За їх результатами діям фігурантів буде надано остаточну правову кваліфікацію.
Деталі
За даними поліцейських заборонені наркотичні речовини в сееб вдома зберігали жителі Заводського та Дніпровського районів міста. Їх викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Запорізькій області разом із слідчими відділу № 1 Запорізького райуправління поліції під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.
25 січня поліцейські провели санкціоновані обшуки в оселях правопорушників. За результатами обшукових заходів у 46-річного жителя Заводського району вилучили близько 200 грамів сухої речовини рослинного походження (попередньо – канабіс).
У 36-річного жителя цього ж району вилучили три згортки із речовинами сірого кольору (попередньо - канабіс) та ємність із подібною речовиною вагою близько 10 грамів, а також ємності із речовинами білого кольору (попередньо - метадон).
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Зазначається, що на горищі будинку 50-річного жителя Дніпровського району правоохоронці виявили та вилучили чотири скляні банки травою загальною вагою близько 400 грамів. За попередньою інформацією від правоохоронців у слоїках господар теж зберігав канабіс.
Слідчі відділу №1 Запорізького РУП вилучили речові докази та направили на експертні дослідження. За їх результатами діям фігурантів буде надано остаточну правову кваліфікацію
Досудове розслідування триває.
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