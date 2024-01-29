Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"

Оперативники УБН ГУНП в Запорожской области разоблачили трех горожан, которые незаконно хранили в собственных домах высушенные и измельченные наркорастения. Об этом сообщили в пресс-службе нацполиции Запорожской области, передает УНН.

Оперативники разоблачили трех горожан, которые незаконно хранили в собственных домах высушенные и измельченные наркорастения. Запрещенные вещества следователи изъяли и направили на экспертные исследования. По их результатам действиям фигурантов будет предоставлена окончательная правовая квалификация. - сообщили полицейские.

Детали

По данным полицейских запрещенные наркотические вещества в сееб дома хранили жители Заводского и Днепровского районов города. Их разоблачили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Запорожской области вместе со следователями отдела № 1 Запорожского райуправления полиции под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры.

25 января полицейские провели санкционированные обыски в домах правонарушителей. По результатам обысковых мероприятий у 46-летнего жителя Заводского района изъяли около 200 граммов сухого вещества растительного происхождения (предварительно - каннабис).

У 36-летнего жителя этого же района изъяли три свертка с веществами серого цвета (предварительно - каннабис) и емкость с подобным веществом весом около 10 граммов, а также емкости с веществами белого цвета (предварительно - метадон).

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Отмечается, что на чердаке дома 50-летнего жителя Днепровского района правоохранители обнаружили и изъяли четыре стеклянные банки с травой общим весом около 400 граммов. По предварительной информации от правоохранителей в слоиках хозяин тоже хранил каннабис.

Следователи отдела №1 Запорожского РУП изъяли вещественные доказательства и направили на экспертные исследования. По их результатам действиям фигурантов будет предоставлена окончательная правовая квалификация

Досудебное расследование продолжается.

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