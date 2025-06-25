Каллас: Для Євросоюзу Україна - головний пріоритет

Для Європи Україна залишається головним пріоритетом. Про це в інтерв'ю DW заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас у Гаазі, де проходить саміт НАТО, повідомляє УНН.

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За її словами, для Європи Україна - головний пріоритет, і тому "ми зобов'язуємося допомагати Україні".

Ми маємо намір чинити більший тиск на росію, щоб вони теж захотіли миру - зазначила глава європейської дипломатії.

Вона підкреслила, що єдиний спосіб досягти сталого припинення вогню в Україні - допомогти Києву захистити себе, а також чинити тиск на рф.

Каллас нагадала, що 26-27 червня відбудеться саміт Євросоюзу, на якому лідери держав та урядів країн ЄС планують затвердити документ із сильним посланням про прогрес України на шляху до вступу до ЄС.

"Ми повинні рухатися шляхом розширення, тому що це надія для українського народу. Ми повинні показати, що Європа - це їхня родина", - вказала верховний представник Євросоюзу.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення санкцій проти росії та пришвидшення інтеграції України до Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі. Він наголосив на взаємозв'язку безпеки в Європі та на Близькому Сході, а також на потребі економічного тиску на кремль.

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