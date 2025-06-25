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Каллас: Для Евросоюза Украина - главный приоритет

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Кая Каллас заявила, что Украина является главным приоритетом для Европы. Она подчеркнула важность помощи Киеву и усиления давления на россию для достижения мира.

Каллас: Для Евросоюза Украина - главный приоритет

Для Европы Украина остается главным приоритетом. Об этом в интервью DW заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Гааге, где проходит саммит НАТО, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, для Европы Украина - главный приоритет, и поэтому "мы обязуемся помогать Украине".

Мы намерены оказывать большее давление на россию, чтобы они тоже захотели мира

- отметила глава европейской дипломатии.

Она подчеркнула, что единственный способ достичь устойчивого прекращения огня в Украине - помочь Киеву защитить себя, а также оказывать давление на рф.

Каллас напомнила, что 26-27 июня состоится саммит Евросоюза, на котором лидеры государств и правительств стран ЕС планируют утвердить документ с сильным посланием о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС.

"Мы должны двигаться по пути расширения, потому что это надежда для украинского народа. Мы должны показать, что Европа - это их семья", - указала верховный представитель Евросоюза.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к усилению санкций против россии и ускорению интеграции Украины в Европейский Союз на заседании Совета ЕС в Брюсселе. Он отметил взаимосвязь безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, а также необходимость экономического давления на кремль.

Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное: Зеленский о членстве Украины в ЕС16.06.25, 16:57 • 2716 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Кайя Каллас
НАТО
Гаага
Европейский Союз
Украина
Киев
Tesla
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