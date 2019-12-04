Кабмін затвердив екс-главу Правексу членом наглядової ради Ощадбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру екс-глави правління Правекс Банку Тараса Кириченко членом наглядової ради державного Ощадбанку за квотою уряду, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі, передає УНН.
"Кабмін ввів до наглядової ради Ощадбанку Тараса Кириченко як свого представника", - написав нардеп Гончаренко.
Нагадаємо, Кириченко покинув Правекс Банк 30 вересня 2019 року. Він керував банком з травня 2013.
Відзначимо, що раніше Кириченко брав участь в конкурсі на посаду члена наглядової ради держбанку за квотою Верховної Ради.
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