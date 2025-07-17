Jaguar Land Rover скоротить 500 робочих місць у Великій Британії на тлі падіння продажів і митної невизначеності

Компанія Jaguar Land Rover оголосила про скорочення 500 робочих місць у Великій Британії через падіння продажів та негативний вплив торгівельної війни з США. Звільнення відбудуться за добровільною програмою й торкнуться переважно керівного складу. Про це пише УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Компанія Jaguar Land Rover (JLR) оголосила про плани скоротити 500 робочих місць у рамках заходів щодо економії витрат, борючись з різким падінням продажів - йдеться у публікації.

Британська компанія заявила, що "скорочення керівних посад, яке становило 1,5% її робочої сили, буде завершено за допомогою програми добровільного звільнення".

Як частина звичайної ділової практики, ми регулярно пропонуємо співробітникам, які мають на це право, можливість залишити JLR через обмежені програми добровільного звільнення - заявив речник.

Невизначеність щодо мит, у поєднанні із запланованим скороченням виробництва старіших моделей Jaguar, призвела до "падіння продажів на 15% за три місяці до червня, до трохи понад 94 тисяч" - зазначає видання.

Доповнення

Як ідеться у публікації, JLR останнім часом зазнає труднощів через торгівельну війну зі США. Так у квітні країна тимчасово призупинила експорт до США, свого найбільшого зовнішнього ринку, після того, як Дональд Трамп підвищив мита на автомобілі до 25%.

Пізніше їх було скорочено до 10% згідно з угодою про перемир'я між США та Великою Британією, але ця ставка поширюється лише на автомобілі, вироблені у Великій Британії.

Умови угоди також обмежують загальний річний експорт автомобілів до США - 100 тисяч моделей, тому до тих авто, які не вписуються у цей поріг, буде застосовуватиметься вища ставка.

Світові продажі електромобілів зросли на 24% - звіт