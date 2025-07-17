Jaguar Land Rover сократит 500 рабочих мест в Великобритании на фоне падения продаж и таможенной неопределенности
Киев • УНН
Jaguar Land Rover сокращает 500 рабочих мест в Великобритании из-за падения продаж и торговой войны с США. Увольнения произойдут по добровольной программе и коснутся преимущественно руководящего состава.
Компания Jaguar Land Rover объявила о сокращении 500 рабочих мест в Великобритании из-за падения продаж и негативного влияния торговой войны с США. Увольнения произойдут по добровольной программе и коснутся преимущественно руководящего состава. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Компания Jaguar Land Rover (JLR) объявила о планах сократить 500 рабочих мест в рамках мер по экономии затрат, борясь с резким падением продаж
Британская компания заявила, что "сокращение руководящих должностей, которое составило 1,5% ее рабочей силы, будет завершено с помощью программы добровольного увольнения".
Как часть обычной деловой практики, мы регулярно предлагаем сотрудникам, имеющим на это право, возможность покинуть JLR через ограниченные программы добровольного увольнения
Неопределенность относительно пошлин, в сочетании с запланированным сокращением производства более старых моделей Jaguar, привела к "падению продаж на 15% за три месяца до июня, до чуть более 94 тысяч"
Дополнение
Как говорится в публикации, JLR в последнее время испытывает трудности из-за торговой войны с США. Так в апреле страна временно приостановила экспорт в США, свой крупнейший внешний рынок, после того, как Дональд Трамп повысил пошлины на автомобили до 25%.
Позже они были сокращены до 10% согласно соглашению о перемирии между США и Великобританией, но эта ставка распространяется только на автомобили, произведенные в Великобритании.
Условия соглашения также ограничивают общий годовой экспорт автомобилей в США - 100 тысяч моделей, поэтому к тем авто, которые не вписываются в этот порог, будет применяться более высокая ставка.
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