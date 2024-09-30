Ізраїльський спецназ проводить рейди в Лівані перед можливим наземним вторгненням - WSJ
Київ • УНН
Ізраїльські сили спецпризначення здійснюють цілеспрямовані рейди на південь Лівану для збору розвідданих. Це може бути підготовкою до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися найближчим часом.
Ізраїльські сили спеціального призначення здійснюють невеликі цілеспрямовані рейди на південь Лівану, збираючи розвідувальні дані. Про це передає The Wall Street Journal, повідомляє УНН.
Ізраїльський спецназ нещодавно провів обмежені розвідувальні місії на півдні Лівану в рамках підготовки до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися навіть цього тижня, повідомляє WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
Щодо рейдів спецназу ЦАХАЛ, наразі відомо, що можливо йшлося про обстеження тунелів "Хезболли", розташованих поблизу кордону. Це проводилися протягом останніх кількох місяців в рамках більш широких зусиль, спрямованих на ослаблення можливостей ліванського угруповання, зазначає американська газета.
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Влада Ізраїлю може мати план створення буферної зони на кордоні з Ліваном. Водночас, підтримувана Іраном "Хезболла" раніше погрожувала вторгнутися в Ізраїль, а з початку війни в секторі Газа періодично обстрілювала північний Ізраїль.
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