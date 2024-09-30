Израильский спецназ проводит рейды в Ливане перед возможным наземным вторжением - WSJ

Израильские силы специального назначения осуществляют небольшие целенаправленные рейды на юг Ливана, собирая разведывательные данные. Об этом передает The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Израильский спецназ недавно провел ограниченные разведывательные миссии на юге Ливана в рамках подготовки к возможному наземному вторжению, которое может начаться даже на этой неделе, сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Что касается рейдов спецназа ЦАХАЛ, пока известно, что возможно речь шла об обследовании туннелей «Хезболлы», расположенных вблизи границы. Это проводились в течение последних нескольких месяцев в рамках более широких усилий, направленных на ослабление возможностей ливанской группировки, отмечает американская газета.

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Власти Израиля могут иметь план создания буферной зоны на границе с Ливаном. В то же время, поддерживаемая Ираном «Хезболла» ранее угрожала вторгнуться в Израиль, а с начала войны в секторе Газа периодически обстреливала северный Израиль.

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