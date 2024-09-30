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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израильский спецназ проводит рейды в Ливане перед возможным наземным вторжением - WSJ

Израильский спецназ проводит рейды в Ливане перед возможным наземным вторжением - WSJ

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 14:15  •  561 просмотра

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Израильские силы спецназначения осуществляют целенаправленные рейды на юг Ливана для сбора разведданных. Это может быть подготовкой к возможному наземному вторжению, которое может начаться в ближайшее время.

Израильские силы специального назначения осуществляют небольшие целенаправленные рейды на юг Ливана, собирая разведывательные данные. Об этом передает The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Израильский спецназ недавно провел ограниченные разведывательные миссии на юге Ливана в рамках подготовки к возможному наземному вторжению, которое может начаться даже на этой неделе, сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Что касается рейдов спецназа ЦАХАЛ, пока известно, что возможно речь шла об обследовании туннелей «Хезболлы», расположенных вблизи границы. Это проводились в течение последних нескольких месяцев в рамках более широких усилий, направленных на ослабление возможностей ливанской группировки, отмечает американская газета.

Израиль заявил о ликвидации командующего ХАМАС в Ливане30 сентября 2024, 13:59 • 2132 просмотра

Власти Израиля могут иметь план создания буферной зоны на границе с Ливаном. В то же время, поддерживаемая Ираном «Хезболла» ранее угрожала вторгнуться в Израиль, а с начала войны в секторе Газа периодически обстреливала северный Израиль.

"Хезболла" выбрала нового лидера: что известно29 сентября 2024, 21:22 • 21161 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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