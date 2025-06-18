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В Ізраїлю закінчуються ракети Arrow для перехоплення іранських ракет - WSJ

Київ • УНН

 • 1832 перегляди

В Ізраїлю закінчуються ракети-перехоплювачів Arrow для захисту від іранських балістичних ракет, що викликає занепокоєння. США посилюють оборону Ізраїлю, але обидві країни не можуть нескінченно перехоплювати ракети.

В Ізраїлю закінчуються ракети Arrow для перехоплення іранських ракет - WSJ

В Ізраїлю вичерпуються запаси ракет-перехоплювачів Arrow, які використовуються для протидії іранським ракетам, з посиланням на американського чиновника повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За словами офіційного представника США, в Ізраїлю вичерпуються запаси оборонних ракет-перехоплювачів Arrow, що викликає занепокоєння щодо здатності країни протистояти балістичним ракетам великої дальності з Ірану, якщо конфлікт найближчим часом не буде вирішено.

За словами чиновника, США знали про проблеми щодо цих спроможностей протягом кількох місяців, і Вашингтон посилює оборону Ізраїлю за допомогою систем на землі, на морі та у повітрі. З моменту ескалації конфлікту у червні Пентагон направив у регіон більше засобів протиракетної оборони, і тепер є побоювання, що США також "спалюють" перехоплювачі, пише видання.

"Ні США, ні ізраїльтяни не можуть продовжувати сидіти і перехоплювати ракети цілий день, - сказав Том Карако, директор проекту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. - Ізраїльтяни та їхні друзі повинні діяти з усією навмисною поспішністю, щоб зробити все необхідне, тому що ми не можемо дозволити собі сидіти і грати в м'яч".

Компанія Israel Aerospace Industries, яка виготовляє ракети-перехоплювачі Arrow, не відповіла на запити про коментарі. Армія оборони Ізраїлю заявила: "Армія оборони Ізраїлю готова впоратися з будь-яким сценарієм. На жаль, ми не можемо коментувати питання, пов’язані з боєприпасами".

Іран випустив по Ізраїлю 370 балістичних ракет від початку конфлікту16.06.25, 13:30 • 2620 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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