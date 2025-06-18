В Израиле заканчиваются ракеты Arrow для перехвата иранских ракет - WSJ
Киев • УНН
В Израиле заканчиваются ракеты-перехватчики Arrow для защиты от иранских баллистических ракет, что вызывает беспокойство. США усиливают оборону Израиля, но обе страны не могут бесконечно перехватывать ракеты.
В Израиле исчерпываются запасы ракет-перехватчиков Arrow, используемых для противодействия иранским ракетам, со ссылкой на американского чиновника сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
По словам официального представителя США, у Израиля исчерпываются запасы оборонных ракет-перехватчиков Arrow, что вызывает беспокойство относительно способности страны противостоять баллистическим ракетам большой дальности из Ирана, если конфликт в ближайшее время не будет решен.
По словам чиновника, США знали о проблемах с этими возможностями в течение нескольких месяцев, и Вашингтон усиливает оборону Израиля с помощью систем на земле, на море и в воздухе. С момента эскалации конфликта в июне Пентагон направил в регион больше средств противоракетной обороны, и теперь есть опасения, что США также "сжигают" перехватчики, пишет издание.
"Ни США, ни израильтяне не могут продолжать сидеть и перехватывать ракеты целый день, - сказал Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. - Израильтяне и их друзья должны действовать со всей намеренной спешкой, чтобы сделать все необходимое, потому что мы не можем позволить себе сидеть и играть в мяч".
Компания Israel Aerospace Industries, которая производит ракеты-перехватчики Arrow, не ответила на запросы о комментариях. Армия обороны Израиля заявила: "Армия обороны Израиля готова справиться с любым сценарием. К сожалению, мы не можем комментировать вопросы, связанные с боеприпасами".
Иран выпустил по Израилю 370 баллистических ракет с начала конфликта16.06.25, 13:30 • 2612 просмотров