В Израиле заканчиваются ракеты Arrow для перехвата иранских ракет - WSJ

В Израиле исчерпываются запасы ракет-перехватчиков Arrow, используемых для противодействия иранским ракетам, со ссылкой на американского чиновника сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По словам официального представителя США, у Израиля исчерпываются запасы оборонных ракет-перехватчиков Arrow, что вызывает беспокойство относительно способности страны противостоять баллистическим ракетам большой дальности из Ирана, если конфликт в ближайшее время не будет решен.

По словам чиновника, США знали о проблемах с этими возможностями в течение нескольких месяцев, и Вашингтон усиливает оборону Израиля с помощью систем на земле, на море и в воздухе. С момента эскалации конфликта в июне Пентагон направил в регион больше средств противоракетной обороны, и теперь есть опасения, что США также "сжигают" перехватчики, пишет издание.

"Ни США, ни израильтяне не могут продолжать сидеть и перехватывать ракеты целый день, - сказал Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. - Израильтяне и их друзья должны действовать со всей намеренной спешкой, чтобы сделать все необходимое, потому что мы не можем позволить себе сидеть и играть в мяч".

Компания Israel Aerospace Industries, которая производит ракеты-перехватчики Arrow, не ответила на запросы о комментариях. Армия обороны Израиля заявила: "Армия обороны Израиля готова справиться с любым сценарием. К сожалению, мы не можем комментировать вопросы, связанные с боеприпасами".

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