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Иран выпустил по Израилю 370 баллистических ракет с начала конфликта

Киев • УНН

 • 788 просмотра

С начала конфликта Иран выпустил 370 ракет и сотни дронов по Израилю. Погибло 24 человека, 592 ранены, ракеты поразили 30 объектов.

Иран выпустил по Израилю 370 баллистических ракет с начала конфликта

Иран выпустил 370 баллистических ракет и сотни беспилотников по Израилю в течение четырех дней конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на администрацию премьер-министра Израиля, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро понедельника с начала боевых действий в пятницу в Израиле погибли 24 человека, еще 592 получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности ракеты и дроны успешно поразили 30 объектов в Израиле.

Напомним 

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

 В субботу, 14 июня, в результате баллистической атаки Ирана по Израилю погибли три человека, более 80 получили ранения различной степени тяжести. Израильские города подверглись ракетным ударам.

Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. В результате атаки 5 человек получили ранения. Также было повреждено несколько зданий. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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