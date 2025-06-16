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Іран випустив по Ізраїлю 370 балістичних ракет від початку конфлікту

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Від початку конфлікту Іран випустив 370 ракет та сотні дронів по Ізраїлю. Загинуло 24 людини, 592 поранено, ракети вразили 30 об'єктів.

Іран випустив по Ізраїлю 370 балістичних ракет від початку конфлікту

Іран випустив 370 балістичних ракет і сотні безпілотників по Ізраїлю протягом чотирьох днів конфлікту. Про це повідомляє CNN з посиланням на адміністрацію прем'єр-міністра Ізраїлю, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок понеділка з початку бойових дій у п'ятницю в Ізраїлі загинуло 24 людини, ще 592 отримали поранення, 10 з них перебувають у важкому стані. Загалом ракети і дрони успішно вразили 30 об'єктів в Ізраїлі.

Нагадаємо 

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

 У суботу, 14 червня внаслідок балістичної атаки Ірану по Ізраїлю загинули троє людей, понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ізраїльські міста зазнали ракетних ударів.

Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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