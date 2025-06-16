Ізраїль встановив повний повітряний контроль над Тегераном, Іран втрати третину пускових установок балістики - ЦАХАЛ

Речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін заявив на прес-конференції, що Військово-повітряні сили встановили "повний повітряний контроль" над столицею Ірану Тегераном. Також він додав, що ВПС Ізраїлю знищили третину пускових установок балістичних ракет Ірану та зірвали "значну частину" атак на Ізраїль, повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Деталі

У неділю ввечері та в понеділок вранці по Ізраїлю було запущено 65 балістичних ракет та десятки безпілотників. Більшість з них було перехоплено, хоча три удари забрали життя вісьмох людей. Однак, за його Дефріна, Іран хотів запустити щонайменше вдвічі більше ракет по Ізраїлю за ніч.

Впродовж ночі ВПС Ізраїлю в Ірані одночасно вдарили по 20 балістичних ракетах, перш ніж їх було запущено. ЦАХАЛ стверджує, що близько 50 винищувачів та безпілотників також виявили та вразили місця зберігання ракет та командних центрів, де зібралися іранські солдати для запуску ракет.

З початку конфлікту, за повідомленнями ЦАХАЛ, було знищено понад 120 іранських пускових установок балістичних ракет, які, за їхніми словами, становили третину від того, що було в Ірану.

Крім того, військові стверджують, що ВПС Ізраїлю завдали серії ударів по Ісфахану впродовж ночі, вразивши понад 100 військових цілей.

Доповнення

Вночі 15 червня Ізраїль завдав удару по паливному складу в Тегерані та об'єктах ядерної програми Ірану, спричинивши масштабні пожежі. Підтверджено ураження нафтопереробного заводу та експериментальних лабораторій.

Увечері 14 червня Іран почав нову хвилю ударів по Ізраїлю, запустивши ракети. Внаслідок обстрілу у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення.